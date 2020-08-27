患有思覺失調症的林姓留美女碩士，去年因細故將72歲的母親痛毆致死，士林地方法院認定她行為時有辨識力、控制力，不予減刑，依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑18年，上訴後，她請求輕判辯稱不是故意要打母親，台灣高等法院訂9月30日上午宣判。

林女對7旬母親多所不滿，去年3月1日，在天母住處推打、踩踏母親，還用鈍物毆打母親背部，另猛掐母親頸部致死。士院開庭時，林女表示，以為母親只是昏過去睡著，她的律師主張林女患思覺失調症，且沒有殺母動機，請求減刑。

合議庭委託台大醫院對林女做精神鑑定後，認為她在庭訊時，自承毆打母親期間，曾外出倒垃圾、去精舍找師父，回家後繼續毆打、踹母親。

合議庭也發現，林女曾將碎玻璃放在屋內，讓母親腳受傷，無法逃離；加上林女在警訊時供稱，有2個男子送母親回家，懷疑是母親返家前就已受傷，事後林坦承是編故事，因為害怕法官判刑才說謊。

合議庭因此認為林女「事先規畫，犯後卸責」，顯然犯罪時精神狀況正常，且她犯後態度不佳，毫無悔意，但因沒有殺人的犯意，變更檢察官起訴的殺害直系血親尊親屬罪，改依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑18年。

(中時 )