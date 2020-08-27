在美股上市的中國影音平台嗶哩嗶哩27日公布2020年第二季財報，其第二季營收達人民幣（下同）26.2億元，高於市場預期的25.6億元，年增70％。不過淨虧損為5.709億元，較上年同期的淨虧損3.150億元擴大81％。

第一財經報導，圍繞用戶增長策略，嗶哩嗶哩第二季進行了一系列品牌傳播，這也促使B站在用戶增長方面表現強勁。財報顯示，第二季月活用戶達1.716億，年增55％；平均日活達5,050萬，年增52％；平均每月付費用戶數達1,290萬，年增長105％。

財報公布後的電話會議中，B站董事長兼首席執行官陳睿表示，B站的使用者增長方法是用內容吸引使用者，用社區留住用戶，而不是單純依靠買量，因此增長沒有改變平台屬性，B站仍然是一個高留存、高黏度的平台。

從營收結構而言，B站基本維持在了遊戲收入和非遊戲收入各占一半的狀態，和以往變化不大。具體而言，第二季B站遊戲業務收入較上年同期增長36％至12.5億元，占比48％，非遊戲業務收入13.7億，占比52％。

(工商 )