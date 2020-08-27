現成進行開挖。（曹婷婷攝）

鐵皮屋內凹陷傾斜。（曹婷婷攝）

台南市持續降雨，永康區車水馬龍的中華路、勝華街口4天內接連出現2處坑洞，緊鄰坑洞的一戶閒置鐵皮屋更在2周前有傾斜跡象，永康區公所通報台南市政府工務局，上午會勘後，11點隨即開挖，初步研判可能是地底下自來水管線滲漏，造成土壤地基流失，但仍待開挖才能釐清。

永康區中華路、勝華街口路面今早出現一個寬約100公分、深達20公分，由於數公尺之外的馬路上24日也曾出現一個直徑30公分坑洞，當地居民也發現2個坑洞附近有一棟鐵皮空屋也出現傾斜，懷疑跟坑洞有關，目前警方在中華路與小東路口拉起封鎖線，上午會勘後預計開始施工。

永康區長張睿民全場坐鎮，他說，昨天大雨不斷，由於先前該路面即已路面塌陷，今天就趕快封路開挖，確認狀況後才能確定後續施工。

警方也呼籲，因封閉中華路與小東路口至中華路與中華二路口南往北車道，請用路人避開該路段改道行駛，如有行經該路段，請遵循交管人員指揮減速慢行。

(中時 )