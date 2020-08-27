基隆市政府觀光及城市行銷處推出文化觀光品牌「基隆時空漫遊指南」，其中，聲音地景計畫與聲音藝術家蕭芸安及拍謝少年合作，透過基隆聲音的採集，蒐集了基隆海邊、山上、廟口夜市及崁仔頂魚市的聲音，並邀請音樂創作者將這些聲音融入自己的音樂創作中，為這座城市寫出一首首精選歌曲。

拍謝少年運用於基隆廟口夜市採集的聲音地景，結合新歌「踅夜市」的創作，並搭配現場拍攝的Live Session MV，帶給大家非常有基隆海港都市特質的全新音樂及影像創作。拍謝少年表示：踅夜市是台灣人的重要集體記憶，而我們更想書寫的是，在那夜涼如水、光影交錯的市集中，帶著重要的人隨意走走、滿儎而歸的珍貴體驗。也在這次歌曲創作的過程中，走訪了許多基隆的景點，認識了許多食物、建築的歷史。

基隆市政府觀銷處攜手樂團拍ＭＶ 行銷廟口商圈。（基隆市府提供／吳康瑋基隆傳真）

市長林右昌表示，許多人對基隆的第一印象就是廟口夜市，「踅夜市」的創作也是從廟口出發，透過MV音樂錄影帶的拍攝，帶入許多基隆重要的歷史場景。從港口到廟口、從要塞司令部眷舍到崁仔頂魚市，在這個富含歷史意義的城市，四百年的基隆史也幾乎貫穿了台灣的歷史。期待民眾能透過這支ＭＶ更認識基隆豐富的歷史場景故事。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這次聲音地景計畫以「聆聽一捲卷山海mixtape」為主題，邀請到李明璁老師擔任聲音地景策劃策展人，還有聲音採集家－蕭芸安採集屬於基隆的聲音，再透過音樂創作人－沈宣萱、雷擎與拍謝少年打造四首與基隆有關的創作，其中拍謝少年更選擇將這首「踅夜市」在基隆拍攝，並進行現場收音，蒐集滿滿的基隆氣味，這不只是基隆文化與觀光的創新跨界嘗試，更將是一趟由打開耳朵所全面啟動的五感美妙旅程。

(中時 )