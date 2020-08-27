又傳比特犬咬傷人！雲林一位民眾在網路控訴，她的弟弟騎車返家，途中遭一隻兇猛的比特犬衝出猛追，因重心不穩連人帶車摔倒在地，當時前方一名騎士迴轉回來，想把狗拉開，卻被比特犬死咬不放，造成右大腿內側被咬了2個大傷口，縫了20幾針，還因傷口造成感染，持續發炎發燒，得再挨一次刀清創。

男騎士大腿內側遭比特犬狠咬2個大洞，縫20多針，因嚴重感染需再作手術清創治療。（圖／翻攝畫面）.jpg

這起比特犬攻擊人事件，發生在23日晚上9點多，當時2台摩托車1前1後，騎在雲林高鐵站附近的虎尾虎興北路上，一隻黑狗突然自前方的機車腳踏板跳下來，以飛快的速度往後衝，狂咬後方騎士，被咬的騎士重心不穩倒地，前方一台機車迴轉回來，想把狗拉開，卻被狗緊咬不放，不論怎麼甩都甩不掉，驚悚景象連路過的轎車也停下來幫忙。

騎士被狠咬3分鐘後，大腿內側被咬出2個大傷口，鮮血狂噴，連摩托車都不要，直接逃離現場，送醫後縫了20多針，因傷口太大，仍反覆感染持續發燒。傷者的家屬事後調出監視器，還po在當地社團，請民眾幫忙找出飼主。

可是監視器並未發現附近有狗出現畫面，傷者的姊姊猜測：「比特犬可能是從前方的摩托車跳下來咬人。」轄區警方大屯派出所所長蔡昆鴻表示，因案發地點偏遠，當下立即趕往現場處理，事發後飼主與傷者都在醫院，警方會受理傷者提告傷害。

(中時新聞網)