肩負大陸廣電行業全國一網整合及廣電5G發展，被看好稱為「中國神網」的「中國廣電網路股份有限公司」組建工作將迎來收官，預計投資額超過千億人民幣規模。據《證券時報》引述專業機構認為，廣電系上市公司掀起整合潮，將提升大陸廣電產業號召力、內容製作能力與應用，未來將繼續完善有線電視網路佈局、加快5G網路部署，並開發面向個人與行業的5G應用。

近期大陸5G板塊整體表現相對平淡，針對中國廣電成立帶來的新刺激。分析人士認為的確存在這一可能性。而涉及到這個題材板塊更廣含11項產業，包括廣電網路運營商、光模組、IDC、雲端計算、PCB、IC載板、伺服器／路由器、廣電設備、網路視覺化、高清影像、物聯網、智慧家居、工業互聯網等行業。

8月26日晚間，大陸11家上市公司公告參與投資成立中國廣電網路股份有限公司，被稱作廣電系「國家隊」，也被稱為「中國神網」。這11家公司分別是東方明珠、貴廣網路、華數傳媒、湖北廣電、歌華有線、廣西廣電、天威視訊、電廣傳媒、吉視傳媒、廣電網路、江蘇有線。

此外還有兩個戰略投資者值得關注，那就是阿里巴巴和國家電網下屬公司。據上市公司公告數據顯示，國家電網下屬國網信通和阿里創投的認繳出資額均為100億元人民幣，持股比例均為9.8813％，同時位列中國廣電第二大股東。

(旺報 )