近期「不開第一槍」成為中美南海武裝衝突或台海戰爭最熱門的話題，大陸鷹派媒體《環球時報》鼓吹此一原則，卻受到不少大陸專家的批評。美方軍事與安全專家指出，中共一方面聲稱「不排除武力統一台灣」，一方面又鼓吹「不開第一槍」，這種矛盾是因為存在美國是否介入台海戰爭的變數。

由台媒傳出台灣軍方要求前線空軍未獲命令不得開第一槍的指令，在台海局勢日趨緊張之際立即受海峽兩岸與美方的關注。《環球時報》社論與其總編輯都公開表示，現在是1996年台海危機以來發生擦槍走火風險最大的時期，因此也呼籲「美中台三方都應恪守不開第一槍的原則」。港媒引述消息人士稱，陸方也確實要求前線部隊遵守此一原則，希望緩和緊張局勢。

但是，《美國之音》指出，「不開第一槍」的立場受到大陸軍事專家的批評：「告訴對方不打第一槍，還要槍幹什麼？」網路上也有評論稱，這種立場「無非就是跪地求饒罷了」，因為「第一， 這等於公開邀請美國干涉中國內政；第二， 這等於把統一祖國的否決權拱手交給了台灣當局。」

《美國之音》引述觀察人士表示，大陸一方面說不排除武統，一方面又說不開第一槍，是因美軍介入台海衝突是中共決定是否攻打台灣的最大考量。美國海軍研究中心(CAN)高級研究員考夫曼（Alison Kaufman）在美中經濟與安全審查委員會（USCC）的研討會上，現在中共解決台灣問題潛在代價非常高，無法保證會成功，因為解放軍目前軍力還不如美軍。

她說，關鍵問題是中共認為美國介入台海衝突的承諾有多可信？如果中共領導人相信攻擊台灣一定會引發美國的強烈回應，那麼很可能會認為這不值得冒風險。如果他們相當確定美國不會干預，或者解放軍可以排除美國干預，大陸獲勝的可能性就會大大提高。但反過來說，攻打台灣卻未能獲勝，將讓中共面臨高昂的代價。

美智庫國家利益中心的主任哈里．卡齊亞尼斯（Harry Kazianis） 認為，中共選擇攻打台灣也並非不可能。不過，一旦中共決定對台用武，無論這次是川普或拜登當選，都不會對此置之不理。如果中共對台灣採取全面軍事措施，這意味著第三次世界大戰，美國不論誰當選都會去援助台灣，而且將得到兩黨的普遍支持。

考夫曼認為，鑒於中共對美國干預的忌憚，目前是美國可以影響中國行為的「機會之窗」，美國增加中共攻打台灣的代價，這樣才能避免台海發生戰爭。

美國智庫哈德遜研究所中國戰略中心主任、川普總統的中國顧問之一白邦瑞（Michael Pillsbury）認為，美國已經宣佈的「太平洋威懾倡議」應該是改變中共在西太平洋地區以及台海地區軍事行徑的有效手段。該倡議是國會通過的《2021財年國防授權法案》中單列出來的針對中共的條款，根據這個條款美國將每年編列預算設立太平洋威懾倡議基金，確保美國在印太地區擁有足夠的戰略資源和軍事能力，以應對中共軍事威脅。

除此之外，美國也正在幫助台灣獲得更大的防衛能力。川普政府就任以來，美國已經累計批准7宗對台軍售案，總價值超過132億美元，涵蓋導彈、戰機、重型魚雷等武器及其技術。最近還傳出可能出售至少4架「海上捍衛者」大型無人偵察機及其地面站和配件，以及射程可達300公里的「海馬斯」多管火箭系統。

(中時新聞網)