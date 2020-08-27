嘉義縣前議員汪志敏擔任嘉義縣第16屆、17屆議員期間，遭人檢舉和鄭姓妻子聯手，以胞弟及妻子的姐姐等人充當人頭，虛報薪資，詐領逾300萬元助理費，案經廉政署著手調查後，嘉義地檢署昨約談汪志敏等7人，訊後，諭令汪及其妻子20萬元交保候傳，其餘人飭回。

嘉義地檢署指出，法務部廉政署日前接獲前縣議員汪志敏涉嫌以人頭虛報薪資等方式，詐領嘉義縣議會助理費情資，於是由嘉檢檢察官陳睿明及駐廉政署檢察官蔡佰達、范家振檢指揮偵辦。

檢調調查發現，汪志敏原為嘉義縣議會第16屆、第17屆議員，竟和鄭姓妻子分別遊說自己的胞弟及妻子的姐姐充當人頭助理，其中鄭女自2009年7月起至2012年6月31日止，汪男則自2012年7月起至2014年12月31日止，分別擔任汪的人頭助理，由汪志敏製作不實聘書等文件，送交嘉義縣議會申請公費助理補助款。

汪志敏涉嫌詐領助理費，導致不知情的嘉義縣議會承辦人，依據汪志敏所提供的不實申請資料，按月撥付公費助理薪資、春節慰勞金等款項至鄭女和汪男人頭帳戶內，共詐領超過300多萬元助理費。

檢調查出，汪志敏的鄭姓妻子會不定期前往銀行，提領鄭女和汪男人頭帳戶的助理薪資，挪為個人私用；專案小組昨持搜索票至汪志敏等人住處執行搜索，並傳喚汪姓等被告及相關證人共7人。

檢察官訊問被告汪志敏等7人後，認為汪及妻子涉犯《貪污》罪以及《使公務員登載不實》等罪嫌、犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭令汪、鄭2人各以20萬元交保候傳，其餘人飭回。

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(中時新聞網)