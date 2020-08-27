國際金屬價格本月續漲，LME鎳價從每噸1.4萬美元多飆升至目前達每噸1.5萬美元；隨著主要原料價格大漲，預期不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)即將開出的9月盤價漲勢將加大，且將是連續第5個月調漲。

伴隨著LME鎳價自第二季以來持續走揚，燁聯自5月至8月已連4月漲價，8月內銷300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸調漲2,500元，若加上前3個月的漲價部分，熱軋累計每公噸已調漲6,500元。在外銷價格部分，7月底開出的300系產品，依不同產品和地區每公噸也續漲80～100美元。

本月以來LME鎳價漲不停，目前飆升至每噸1.5萬美元以上高點，本月鎳均價大漲超乎預期，使得即將開出的不鏽鋼漲幅將比原本預期的漲幅更高，上看每公噸漲5000元，將是今年以來最大的漲幅，且將是連續第5個月調漲。

燁聯9月內外銷價漲勢已定，預計唐榮(2035)將於本月底前開出的9月內外銷盤價，也將是5連漲。

因原料鎳價高漲，不鏽鋼上游大廠將挑戰連5漲，不過，今年以來漲勢多由原料面推升，在疫情影響需求下，燁聯、唐榮上半年均虧損，預期第三季營運可望改善，惟全年營運恐仍有壓力。

不鏽鋼上游盤價將連續第5個月調漲，下游的允強(2034)、彰源(2030)等今年以來同樣面臨需求不強勁，今年至今的業績比去年同期下滑。下半年若需求持續增加以及鎳價回升，有助於營運比上半年轉好。

(時報資訊)