集保結算所順應全球投資趨勢，宣布已與全球4大環境、社會及治理（ESG）研究機構富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics達成合作，於「公司投資人關係整合平台」（IR平台）推出全球第一個多元ESG資訊及責任投資服務。

集保指出，ESG責任投資已成為全球投資顯學，透過推出多元ESG資訊及責任投資服務，可便利投資人將ESG納入投資流程，機構投資人亦可和被投資公司就ESG議題進行關注、對話及互動，藉此改善台灣公司ESG表現，提升我國資本市場吸引力。

集保總經理朱漢強表示，國內資本市場在新冠肺炎疫情影響下，今年反而有出乎預期的表現，除了持續吸引資金流入外，ESG ETF等相關商品亦持續推出，顯示ESG投資已經成為市場主流策略之一。

朱漢強亦指出，集保配合金管會「永續金融」、「綠色金融行動方案」等政策規畫方向，期盼透過國際合作，提供國內投資人多元ESG資訊及工具，推動國內機構投資人落實責任投資。

集保股務部經理汪明琇表示，投資人可運用平台，瀏覽台灣上市櫃前400大公司的ESG評分表現，作為投資參考。上市櫃公司亦可利用平台追蹤、管理自身ESG評分表現，並作為改善資訊揭露依據。

集保表示，IR平台透過與主要國際ESG研究機構合作，繼6月開放上市櫃公司、於近日開放投資人使用後，已成為國內最主要的ESG資訊平台。未來盼能以此為基礎，打造台灣ESG對話互動與責任投資生態系，達成整體市場永續共榮願景。

(時報資訊)