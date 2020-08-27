一名男性網友在臉書發文說道，自己騎乘的腳踏車因輪胎爆胎，所以撥電話告知老婆，「輪胎爆胎會晚點回家，慢慢走回去就好」。電話的另一頭，老婆堅持要騎車來載他回家。豈知，後續更慘，讓網友紛紛留言表示「像極了愛情」。

本月26日晚間，原PO於《爆怨公社》發文表示，要抱怨一下天兵老婆，他文中透露自己騎乘的腳踏車，因爆胎的緣故，導致他只能牽車慢慢地走回家，怕妻子在家等候許久，便撥打電話告知「輪胎爆胎會晚點回家，慢慢走回去就好」。豈知，在電話的中的太太堅持要騎著電動車前來「道路救援」，太太與他會合後，電動車竟然在這時也沒電了，變成兩人要一起走回家的窘境。

他笑說「本來牽10公斤，變30公斤」。不少網友對於他們夫妻倆的趣事，紛紛留言說道，「好浪漫」、「是愛情無誤」、「像極了愛情」、「好貼心的老婆啊！要捧在手心疼哈哈哈」。也有網友歪樓表示「其實她在暗示你，今晚一起發電」。

原PO分享的故事標題雖說是要抱怨太太，但卻讓多數網友，一致認為能有個一起散步，陪你牽車的另一半，真的很幸福，要好好珍惜。

(中時新聞網)