川普政府擴大對陸科技戰，在以行政命令要求美企不得與陸熱門社群影音應用程式抖音國際版TikTok的母公司「字節跳動」進行交易的同時，限制對象也包括了陸通訊軟體微信國際版WeChat與其母公司騰訊；不過，封殺WeChat影響不僅在美華人日常生活，更波及在陸美企營運，美國上海商會坦言，經過調查，有八成受訪企業認為此等打壓會造成負面衝擊。

據路透社報導，上海美國商會本周對其會員就美國對WeChat禁令影響進行調查，而根據142名受訪者中，88%的人認為無法使用WeChat將對公司運營產生負面影響；56.3%的人預計會令公司失去競爭力；有超過40%的受訪者認為，WeChat禁令會對其營收帶來負面影響；超過1/3的受訪者預計公司的全球收入會遭受損失。不過有7成的受訪者認為，川普的行政命令對於在美美企的營收影響甚小。

另外，有88%受訪者將WeChat作為主要的溝通工具，而78%受訪者則作為市場行銷，36%受訪者則與WeChat母公司騰訊有合作關係。騰訊是大陸最大的社群與遊戲公司。

上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）26日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時也表示，雖然川普的行政命令是針對美國境內使用WeChat的用戶，但實際上影響範圍超過美國，更限制美企在大陸的營運。他指出，在大陸「幾乎購買任何東西」都是透過WeChat或阿里巴巴的支付寶等行動支付平台，如果你無法接受這些平台，根本無法進行交易」。

(中時新聞網)