高雄山區六龜等5區27日停班、停課，高雄市長陳其邁27日一大早就到六龜視察野溪整治及土石流潛勢點。（林雅惠攝）

受巴威颱風外圍環流及西南氣流影響，高雄山區六龜等5區27日停班、停課，高雄市長陳其邁27日一大早就到六龜視察野溪整治及土石流潛勢點，陳其邁表示，今天雨勢會下到山區，因此到六龜看看野溪的整治及防洪、排洪的建設，目前進度都超前，也未傳出災情，昨天也有提醒區長慢性病、孕婦等要保持聯繫、注意提早撤離。

陳其邁27日一大早7點多就從市區出發到六龜山區，在立法委員邱議瑩、市議員林富寶、水利局局長蔡長展、六龜區長楊孝治及當地里長等人陪同下，前往台27線中興里視察土石流潛勢溪流整治工程，再到荖濃里長份野溪視察。

由於今天是上任以來第一次行政院會，陳其邁原本預定要北上參加會議會，因豪雨預報，臨時改由副市長林欽榮前往，陳其邁說，「高雄市民比較重要，只能跟蘇院長說抱歉，地方還是要顧好」。

被問到剛上任就遇上大雨會不會覺得壓力大？陳其邁表示，每天都壓力大，要上緊螺絲與時間賽跑，尤其防洪要全流域治水，針對不同狀況有不同的解決方案，有些預算要中央配合的，先做一次盤點。

陳其邁說，下週已約好水利署長賴建信南下高雄，將請高雄市水利局長蔡長展把需協助事項盤點好，有些水利建設如岡山、大寮、林園的排水動輒上億，需要中央支持，治水要中央與地方合作。

(中時 )