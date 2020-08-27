謝霆鋒自爆封殺鮮肉男星。（圖／翻攝自秒拍）

謝霆鋒年輕曾被稱作火爆浪子，結婚離婚又與天后王菲世紀復合後，臉上也多了些微笑。最近他受訪自曝拍5季《鋒味》時曾有來賓表示要帶一堆助理、化妝師、經紀人，加起來大概十多人，讓管財務的謝霆鋒知道了超不爽，直言：「他以為他是誰」。

謝霆鋒2014年被拍到和王菲在公寓內親吻，隨後兩人承認情斷14年後世紀復合，先前曾有吃屎名嘴稱鋒菲分手，被謝霆鋒親自打臉，近年常傳出王菲、謝霆鋒情變，去年英皇工作人員親上火線表示：「不是事實的傳聞的問題不回應」。

近年來，謝霆鋒和王菲越愛越大方，一向討厭在鏡頭前聊感情事的謝霆鋒似乎也不避諱提到王菲，今年5月在《我們的樂隊》中，蕭敬騰主動問：「知道菲姐喜歡吃什麼水果嗎？」謝霆鋒回：「橘子」，沒想到被蕭敬騰打槍，說其實是榴槤，高唱：「有時候、有時候，寧願選擇『榴槤』不放手。」謝霆鋒則生氣直回：「不可能，她不吃榴槤」，近日在新一季《中國好聲音》，謝霆鋒選唱王菲翻唱過的〈傳奇〉，間接放閃。

最近謝霆鋒上騰訊節目，分享錄製5季《鋒味》這幾年來，他不僅是主持人也會管理財務，曾有位鮮肉男星事前報備要帶髮型師及其助理、翻譯及其助理、經紀人及其助理，還有助理的助理、兩位保鑣、化妝師、私人助理，算算花去超多住宿費，讓謝霆鋒看了預算後忍不住嗆：「他以為自己是誰，那不要了」，拒絕對方來上節目，謝霆鋒也強調，現在世界越來越進步，當新人也越來越幸福，「我們以前還是比較苦的」。

(中時新聞網)