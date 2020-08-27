長期以來廣受大陸資本市場關注的涪陵榨菜，日前再次創下每股45.56元（人民幣，下同）的股價新高，多年淨利持續大增，股價10年翻出10倍成為穩穩的大牛股。根據大陸企查查數據顯示，目前大陸共有3601家榨菜相關企業，重慶以2363家企業排名第一，其中重慶涪陵區共有1745家占全大陸總量的48.5％。同時2019年行業新增註冊量為346家、年增57.3％，今年上半年新註冊62家。

榨菜是一種起源於重慶涪陵的醬醃菜。數據顯示上市10年來，涪陵榨菜淨利潤連續增長，2016到2018年更連續3年淨利潤保持5成以上。

據《新京報》引述企查查資料顯示，目前大陸與榨菜相關的在業、存續企業一共有3601家。從地域分佈來看主要集中在重慶市，於重慶在業、存續的榨菜企業一共有2363家、占全大陸總量的65.7％。

其中重慶涪陵區有1745家、占比48.5％。除重慶外，浙江242家、貴州167家、四川164家、湖北77家則分列地域家數的2至5名。

另從部分榨菜品牌的市場發展情況來看，成立時間較早的品牌是涪陵榨菜、老干媽、辣妹子、魚泉榨菜等，其中企業註冊資本在5000萬元以上的品牌有涪陵榨菜、吉香居、飯掃光等。

(旺報 )