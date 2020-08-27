冷氣怎麼開最省眾說紛紜，有網友表示，家中冷氣從不關機，而且一直設定在24度，沒想到近幾天發現冷氣不斷滴水，快把整個水桶都裝滿，讓他崩潰，不知道問題出在哪，內行網友一看，揪出致命傷。

冷氣開開關關最費電，日前有民眾分享自身經驗指出，冷氣連續開兩個月都不關，沒想到當期電費竟然省了8千，比去年同期少掉一半以上。一名網友近日在PTT發文指出，平常在家冷氣都設定24度，而且不太關機，但近幾天發現冷氣不停的滴水，比電費還傷，讓他著急提問「有冷氣專家嗎？滴到水桶都快滿了QQ」。

網友解答，因為冷氣沒關，室內機長期低溫，導致水分凝結，塞住排水管；也有可能是排水管沒接好漏水，或排水管堵塞，水倒流回冷氣機，建議先把冷氣溫度調高、風調大，可能會改善。還有內行人說，從內機把排水軟管頭拉出來，用嘴巴吹，或從室外的管口用吸的，目的是在管內施壓，疏通管內阻塞的部份；此外，如果濾網太髒沒清，也會導致結霜。

根據冷氣師傅表示，其實冷氣關不關不是重點，當室外溫度不斷上升，室內冷氣溫度又調很低時，壓縮機就必須強力運轉，這時最耗電，因此若不想關冷氣、又想省電，最重要的動作是把冷氣溫度調高到27、28度。

(中時新聞網)