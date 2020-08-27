《英雄聯盟》2020歐洲大師賽夏季賽正賽（2020 European Masters Summer Main Event）於本周三（8/25）正式開打，作為歐洲各國次級聯賽的主戰場，同時也是頂級賽事－歐洲冠軍聯賽（LoL European Championship）的選手農場，惡棍戰隊（Rogue）的上路Finn及打野Inspired、MSF戰隊（Misfits Gaming）的輔助Doss、馬德里獅子（MAD Lions）的輔助Kaiser…等選手，都曾經歷過歐洲大師賽的戰場。來自歐洲各地許多的新銳選手，可想而知，正摩拳擦掌等著在大師賽的舞臺上一展身手，期待能被世界看見，往更高級別的職業聯賽邁進。

本季歐洲大師賽參賽的16支隊伍，包括：費南帝克上昇（英國）、MOUZ戰隊（德國）、沙爾克04進化（德國）、玩家軍團（德國）、MSFP戰隊（法國）、GO戰隊（法國）、LDLC戰隊（法國）、沃達豐巨人（西班牙）、MRDS戰隊（西班牙）、K1CK新衝浪（波蘭）、AGO惡棍（波蘭）、7PT戰隊（波蘭）、悍狐（希臘）、WLG戰隊（希臘）、晨星（義大利）及SuppUp戰隊（塞爾維亞）。比賽採先小組賽、後淘汰賽的方式。小組賽的部分，16支隊伍會先被分成4個小組，採雙循環賽的方式，由各小組內戰績前2名的隊伍晉級複賽，並從複賽開始採淘汰賽的方式，直至決出冠軍隊伍。

本周五凌晨2場精彩的賽事，不可錯過：

8/28（五）01:00【LDLC戰隊 vs. K1CK新衝浪】

作為2020歐洲大師賽春季賽的冠軍，來自法國聯賽（La Ligue Française簡稱LFL）的LDLC戰隊，目前在LFL夏季例行賽中的戰績是5勝2敗、排名聯賽第2。本季歐洲大師賽LDLC戰隊雖然在正賽資格戰中失足輸給了法國聯賽排名第3的MSFP戰隊，但在後來的敗部入圍賽中，仍然一路過關斬將，拿下7連勝，為LFL再搶下1個歐洲大師賽的席位。不過，小組賽階段，LDLC戰隊目前的表現實在不理想，對上晨星、沙爾克04進化等兩支隊伍，已吃下2連敗的戰績，本次對上來自波蘭超級聯賽（Ultraliga）的夏季例行賽冠軍K1CK新衝浪，同時也是2020歐洲大師賽春季賽的亞軍，小組賽階段同樣對上晨星、沙爾克04進化這兩支隊伍，已取得2連勝的戰績，近況極佳。春季賽決賽的戲碼再度上演，雖然前次兩隊交手，LDLC戰隊以3：0拿下冠軍，本次再度交手，看好近況佳的K1CK新衝浪能再拿1勝，推薦投注「不讓分－K1CK新衝浪勝」。

8/28（五）02:00【WLG戰隊 vs.西班牙沃達豐巨人】

來自西班牙超級聯賽（SuperLiga）的沃達豐巨人，今年夏季例行賽的戰績是13勝5敗、戰績排名第2，（前兩名可）直接晉級本季歐洲大師賽正賽，在競爭激烈的西班牙超級聯賽中，能取得例行賽第2名的成績，說明沃達豐巨人是有一定實力的隊伍，陣中下路Attila也曾在LEC的一線戰隊中效力，經驗豐富。小組賽階段，沃達豐巨人前2戰分別對上MSFP戰隊、7PT戰隊，取得1勝1敗的戰績，惜敗輸給MSFP戰隊。本次對上來自希臘傳奇聯賽（Greek Legends League）夏季例行賽冠軍的WLG戰隊（目前小組賽戰績同樣1勝1敗，也同樣輸給了MSFP戰隊），依沃達豐巨人的選手陣容，全隊只要能正常發揮，有機會拿下WLG戰隊，推薦投注「不讓分－西班牙沃達豐巨人勝」。

(中時新聞網)