時代力量爆出「國昌配票錄音檔」，桃園市議員王浩宇加碼爆料，時力前黨主席黃國昌在2020總統大選前曾要求黨內「提名我選總統」。對此，社運界人士「牛糞博士」朱政騏也揭露一段黃國昌在太陽花學運期間上節目時的「表演功力」達宗師等級，指黃先是飆主持人若再不給他時間闡述理念就要離席，但一發言卻以氣若游絲般的聲音開始表演，暗諷黃是「立院馬景濤」。

朱政騏以2014年親身參與太陽花學運的經歷發文表示，他是第一批進入議場的人，第一時間沒有看到黃國昌。而在議場待了三天後，朱第一次走出議場去參加電視談話節目錄影，當天的來賓有黃國昌、新北市議員陳明義。朱政騏被設定的角色是多談場內情況，坐在旁邊的陳明義經常打斷他，主持人則跟他說：可以跟陳明義多一點交鋒。但之後「被冷落在一旁的馬景濤（黃國昌）發難了」。

社運界人士「牛糞博士」朱政騏。（報系資料照）

朱政騏說，「他（黃國昌）用非常憤怒的語氣教訓了主持人和我們，他說（大意）：「你們這樣吵真的很膚淺！我之所以會答應上這個節目，是妳（主持人）答應可以讓我好好闡述一些有深度的內容，如果你們只想要這些膚淺的東西，那我就不錄了！」

朱政騏形容，當下像是空氣凝結，主持人也向黃國昌道歉，並承諾給他一個專屬的時間讓他好好闡述理念。

隨後精彩的來了。「錄影重新開始，黃國昌突然用氣若游絲般的聲音，虛弱的說：我和同學們⋯⋯在議場裡堅持了三天⋯⋯我們要的就是⋯⋯一句話可以說得有氣無力而數度中斷，和剛才怒目訓斥他們膚淺的中氣十足，簡直判若兩人。然後，講著講著，突然又可以激動地像是在哭訴！」

朱政騏稱，在一旁簡直看得目瞪口呆，明明議場裡面不常看到黃，心想：此人未來必成大明星！朱最後說，結果那次上節目，只記得那時被罵膚淺的羞愧感覺，以及親眼目睹「一代宗師」表演功力的震撼。諷刺黃是「不給我演戲我就不錄了」。

(中時 )