人民幣近來漲聲響起，似乎悄悄為大陸「金九銀十」（9月與10月）的傳統銷售旺季提前暖身，今早人民幣兌美元中間匯價為6.89，再升值1.76分。而午盤在岸人民幣報價6.88，離岸人民幣報價6.87。人民幣升值可望替中概內需股帶來一波拉抬效應，加上電子股今年來漲多，投信法人建議投資人可多留意食品、原物料和中概相關個股營運表現與法人操作方向。

中國股市近期呈現整理，而人民幣則是在近2個月來升破7，反彈近8個百分點。人民幣反彈對於亞洲股匯市有投資信心提振作用，強化這波多頭健康輪動，且時間即將進入中國「金九銀十」旺季，不少資金已鎖定中概股，搶搭食品、原物料、電子產品、百貨等可望受惠中國消費旺季的族群。

「金九銀十」是大陸的用語，指的是每年秋季進入豐收，民眾9月、10月消費增加，從秋收時節延續到冬季，民眾會大採購。今年的金九銀十留意汽車銷售數字是否回溫。往年的「金九銀十」消費旺季，業者將提前鋪貨、備貨，汽車、家電、智慧機、平板電腦等族群都將受惠。至於往年好表現的觀光旅遊及航空今年在新冠疫情下恐仍難有發揮。

「金九銀十」相關概念股如：東陽(1319)、和大(1536)、裕隆(2201)、裕日車(2227)、藍天(2362)、怡利電(2497)、麗嬰房(2911)、潤泰全(2915)、鼎固-KY(2923)、貿聯-KY(3665)、胡連(6279)、潤泰新(9945)等。

(時報資訊)