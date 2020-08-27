第55屆金鐘獎入圍名單昨公佈，謝瓊煖、李劭婕分別以《苦力》、與客家劇場《烏陰天的好日子》入圍戲劇節目最佳女配角獎，將在金鐘殿堂捉對廝殺。巧的是，兩人近期同演出舞台劇《我們與惡的距離》，昨在劇場排練，謝瓊煖說，和李劭婕先後演出客台戲劇，同是「客家妹」，除了讚她用功、「劭婕一來排練時，就受到工作人員的歡呼聲與尖叫聲，我還拿水壺當作金鐘獎座送給她。」直說：「我們劇組非常有愛！廝殺嗆聲都是旁邊人認為的！」

謝瓊煖在《與惡》舞台劇回歸演出「李媽媽」一角，李劭婕則飾演尹馨的妹妹「宋喬平」，謝瓊煖透露，金鐘公布入圍當下，自己正與吳定謙在排練《與惡》舞台劇，得知後，認為自己太幸運了，怎麼可能！內心連喊了三次「天呀！」感恩老天爺眷顧。她開心到排練時還不小心忘詞，形容自己一直到正式走位時才回魂，繼續排練。

李劭婕說，自己完全沒關注金鐘入圍的相關新聞，當下正與《與惡》舞台劇導演黃致凱討論劇本，走進劇場後，工作人員突然歡呼聲連連，甚至還放送尖叫聲，讓她相當錯愕，受寵若驚的說，「我是在湊組的啦！」認為入圍就是肯定，反而希望謝瓊煖可以得獎。

李劭婕在《烏陰天》中飾演護理師，在《與惡》舞台劇飾演社工師，職業上有些許雷同。她說演出《烏陰天》時，接觸到許多焦慮症的患者，劇組也有請精神科醫師來上課，希望此次演出能再次延伸角色深度。談及此次演出最大挑戰，李劭婕認為是詮釋社福人員，「我們並不是想去教育觀眾，而是希望透過我們的表演，能帶給觀眾不同的角度去思考。」

故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》全民公投版劇場版改編自同名電視劇，即將在9月11日起於城市舞台展開一連三天的首演，該劇卡司豪華包含：尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、陳志強、吳怡霈、李劭婕、楊銘威等人皆參與演出。導演黃致凱表示，《與惡》舞台劇將有4種不同的結局，觀眾即時票選決定故事結局，還能跟法律專家討論議題，絕對值回票價。舞台劇《我們與惡的距離》全民公投版劇場版，購票請洽兩廳院。

金鐘入圍公布時，李劭婕（右）正參與《我們與惡的距離》全民公投劇場版排練。（故事工廠提供）

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