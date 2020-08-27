國民黨9月6日將召開第20屆第4次全國黨代表大會，主軸已拍板訂為「護台灣．保民主．拚未來」，中央黨部今天將辦公空間標語全部換裝，取代舊有的「革新團結．重返執政」；儘管不強調「重返執政」，卻更具在野黨氣息。為了展現大團結氣勢，國民黨規劃邀歷任黨主席、14執政縣市長與主席江啟臣在全代會同台，一起揭示「護台灣．保民主．拚未來」主軸。

中央黨部辦公空間今天全部改貼上新主軸，搭配「KMT REDESIGN(國民黨重設計」，預計下周三舉辦記者會，說明全代會相關事宜。目前江啟程除了趕行程逐一親訪面邀歷任主席，也將在30日完成花蓮、台東最後兩場基層改革座談，以及時提出改革報告。

國民黨全國代表大會主軸已拍板訂為「護台灣．保民主．拚未來」，中央黨部今天將辦公空間標語全部換裝。 (黃福其攝)

據悉，早在6月罷韓案後，革實院長羅智強建議黨中央，當前應以扮演強力督導執政者的成功在野黨為最重要任務，不要一直喊「重返執政」，主張各級黨部拿掉「革新團結、重返執政」八個大字。這次訂出「護台灣．保民主．拚未來」主軸，就被認為更具在野黨特色。

全代會的重點，除了以「世代合作．組織再造」為重要基礎的改革委員會結論，攸關明年黨主席等黨職選舉的黨章修訂都是重點，包括主席選舉登記刪除「黨員連署」規定、黨主席得不設副主席、選任中常委從32席減為29席、中央委員由210人減為160人等，以及黨費金額是否從200調為500元，都將在下周三中常會定案，提送全代會。

國民黨過去訴求「革新團結．重返執政」。(黃福其攝)

為了全代會，國民黨已設計義賣小物，將在下周三的全代會記者會一併公佈亮相。此外，全代會也要向黨代表正式介紹數位黨部APP、官網改版。

據悉，江啟臣上任提出建立數位黨部，指示設計APP已完成開發，是創國內各政黨之先，江預計9月1日由科技人士陪同，在三創園區發表。APP以國父孫中「努力進前」墨寶、黨徽為主頁面，黨徽下面寫著「Keep Moving Taiwan」，縮寫即是「KMT」；內容及功能包括中央黨部與黨內要角的臉書貼文、全國各級黨部、特約商店、即時民調、線上入黨及數位黨證、數位簽到。

國民黨使多年的官網也將在9月初完成改版，除提供黨員88折的特約商店，排版更明確、查詢資料更便利，同時要把「線上捐款」進化為「行動支付」，更方便支持者贊助國民黨。

(中時 )