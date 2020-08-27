交通部觀光局安心旅遊補助計畫，傳出經費僅剩3億元，可能提前喊卡，交通部喊話希望行政院支持增加預算。對此，行政院發言人丁怡銘今表示，目前已請交通部就實際產業遇到的困難及住房率、預約部分進行盤點，確認預算能否支應需求面。據悉，行政院已協調出經費，擬先挪用紓困2.0補助外國人來台旅遊補助項目，約10餘億元，預計至少可以支應到9月底。

因應疫情對旅宿業衝擊，觀光局7月推出安心旅遊補助，總經費39億元，但因國旅大爆發，目前已有超過400萬名民眾申請，經費僅剩下3億元，讓原本補助到10月的計畫恐提前喊卡，各界期盼加碼。

丁怡銘表示，行政院副院長沈榮津昨請交通部長林佳龍與相關部會協調，請交通部盤整產業遇到的困難、旅館9月與10月訂房率，鳩整體需求面評估預算是否足夠支應，把錢花在刀口上，交通部預計今天會提出盤整報告。

丁怡銘說，目前初步盤整資源，發現紓困2.0時編列補助國際旅客來台旅遊費用約10億元，交通部可先挪用在安心旅遊補助，基本該預算挹注後，安心旅遊補助持續到9月底沒問題，交通部同時也在盤點其他項目挪移，目前仍是以交通部紓困特別預算挪移為主。

行政院評估，暑假期間出遊人潮較多，住房率達9成左右，安心旅遊補助本來就會用比較快，接下來的需求量不會像暑假一樣那麼高，交通部應先評估接下來住房率、訂房率等需求面，並盤點可以運用的資源支應。

(中時 )