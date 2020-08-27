觀旅局長林筱淇說，她有給廠商服務計畫書重點摘要，並沒有不提供資料的問題。（陳世宗攝）

台中市議員李中27日質詢時，猛批觀旅局長林筱淇要資料不給，無法就審計處決算審核事項進行質詢，當面向盧秀燕市長提出嚴正抗議，並表示林筱淇局長遮遮掩掩的作為，宛若林佳龍時期的王義川；其中是否有所「貓膩」，請市長好好檢討。觀旅局長林筱淇說，她有給廠商服務計畫書重點摘要，並沒有不提供資料的問題。

李中指出，審計處針對觀旅局108年度預算執行提出決算審核報告，並就日租套房日益嚴重而觀旅局未能有效遏止要求觀旅局改善。為瞭解翔實情況，他在7月21日發文給觀旅局，請觀旅局提供邀標書與服務建議書等資料。然而直到今天開會，觀旅局不但不給資料，反而向旅宿業者放話，說李中要為護航日租套房業者，李中怒斥：根本就是胡說八道。

李中表示，「台中市提升旅宿業管理成效專業服務案」連續三年都由同一廠商得標，但該廠商的專長在環保，唯獨來到台中卻突然轉為從事旅館管理稽查，且一開始就是限制性招標（準用最有利標），108年甚至只需公開取得報價單或企劃書，三年都只有一家廠商前來投標，這其中有什麼「貓膩」？

李中說，依據觀光發展條例，觀旅局每年要和都發局等單位進行聯合稽查，但並未見有法源授權觀旅局將稽查業務委託給業者，觀旅局不給資料，還找人問議員要資料做什麼。李中怒而拍桌，向市長提出嚴正抗議，並表示林局長的作為和林佳龍前市長時期的王義川一模一樣，是不是當中又有許多不可告人的事，請市長好好監督檢討。

觀光旅遊局長林筱淇表示，李中議員在7月21日來要資料，該局於7月29日就已把當時公告上網的邀標書，以及廠商的服務計畫書的重點摘要，全部羅列給他，並沒有不提供資料的問題。

林筱淇強調，觀旅局在稽查非法旅宿，特別是非法的日租套房，連年以來都獲得優等的肯定；李中提到的案子，觀旅局一切都依採購法來辦理，這個標案完全合法，並獲得中央全額補助辦理。

林筱淇並喊冤說，該局並沒有向旅館業者表示說，李中議員有護航業者等，這些完全是沒有的，可能當中有些誤解。

(中時 )