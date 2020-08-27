NBA季後賽第2輪的第1個對戰組合已經出爐，是由4:0擊敗籃網的第2種子暴龍對上同樣直落4淘汰76人晉級的第3種子塞爾提克。很難想像這2支實力堅強的勁旅在季後賽歷史當中居然從來沒有碰頭過，精彩絕倫的頭一遭季後賽紅綠大對決最後會由哪一隊挺進下一輪呢？

衛冕冠軍暴龍在主將里歐納德離(Kawhi Leonard)隊之後，一開始不受外界看好，但沒想到王牌出走的得分空缺可以由充滿潛力的原陣容梵維利特(Fred VanVleet)、西亞卡姆(Pascal Siakam)、勞瑞(Kyle Lowry)以及包威爾(Norman Powell)4位球星完美補上！最值得注意的是暴龍擁有2大贏球的關鍵武器，首先是強悍的防守，暴龍本季失分106.5聯盟最低、防守效率(DEFRTG)104.7僅次於公鹿聯盟第2，他們鋒線群身材高大且靈活，換防快速又不容易被打點；再來是既多又準的三分球，暴龍場均三分出手37次(聯盟第6)且命中率高達37.4%(聯盟第5)，要知道三分出手比暴龍多的5隊之中只有小牛命中率在聯盟前10(剛好第10)，三分球既多又準實在是難得一見的利器。

塞爾提克在進攻方面聯盟頂尖，他們隊上擁有塔圖姆(Jayson Tatum)、沃克(Kemba Walker)以及布朗(Jaylen Brown)3名場均得分超過20分的好手，容易讓對手在看防上顧此失彼。論防守綠衫軍也是可圈可點，他們場均失分107.3僅次於暴龍，防守效率105.0聯盟第5，相較於暴龍綠衫軍身材算是比較劣勢，但迅速的協防與極具韌性的貼身防守是他們的拿手好戲。暴龍與塞爾提克的系列賽實力十分接近，估計沒有6場是不會輕易分出勝負的！暴龍要提防塞爾提克的三叉戟；塞爾提克則要注意暴龍的三分球，勝敗難以預測但可以確定的是這將會是在防守上分勝負的小比分系列賽。

(中時新聞網)