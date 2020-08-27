女星高圓圓不只是氣質女神，她還是幸福的人妻代表，高圓圓在去年5月20日象徵我愛你的日子，喜迎女兒出生，升格當媽的她，產後狀態極佳，而積極復出的高圓圓，近期作客網紅薇婭直播，高圓圓罕見開深V，薇婭也驚呼她太瘦了，高圓圓則笑吐：「要開始營業了」

高圓圓當媽後依舊是氣質女神一枚。（圖／本報系資料照片）

40歲高圓圓身穿綠色深V洋裝作客薇婭直播，她大秀白嫩美肌，俏麗程度不輸少女，薇婭也大讚高圓圓很漂亮，同時，薇婭還忍不住對高圓圓直呼：「妳好瘦喔，真的好瘦」，高圓圓則笑著表示，是最近要開始「營業」了（產後復出的意思）。

高圓圓為了復出狂瘦，堅強意志讓人佩服，而高圓圓產後狀態依舊氣質亮麗，對此，高圓圓則謙虛表示，這些年還是有變化，可能有一陣子沒出現在大家面前了，讓外界覺得有新鮮感。

其實高圓圓日前才作客網路紅人李佳琦直播，高圓圓時而對著鏡頭溫柔說話、時而俏皮捧臉，她一顰一笑都電暈網友，儘管女神已當媽，依舊無損高圓圓的美麗和氣質，當時微博還以「高圓圓好美」登上熱搜榜，可見討論話題超夯。

(中時新聞網)