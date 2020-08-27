一旦大陸侵台，美國究竟會不會出兵保護台灣？近來成為各方關注焦點。大陸國際關係學院副教授于強分析，美國不是不會動武，但是有幾條道線須繞過，只要有一條線沒過，美國就不會動手。其中，第一道線就是「代理人戰爭」。

于強在央視政論節目《海峽兩岸》上發文表示，美國不是不會動武，但美國動武有好幾條防線繞過，只要有一道線過不了，美國就不會動手。最前面的一道線叫做「代理人戰爭」，只要能打代理人戰爭，美國就不會動手。美國前總統艾森豪曾說過，打代理人戰爭，是實現美國國家利益最廉價的方法。

于強接著表示，因為美國打代理人戰爭，可以賣軍火賺錢；另一個就是美國可以影響別人的決策，而且在這個過程當中，一旦雙方打起來，美國還可以扮演和事佬的角色，穩賺不賠。所以對美國來說，第一道線是美國能不能打代理人戰爭，如果能打，美國就不會親自上場。

于強指出，如果第一道線突破，那麼第二道線就是如果代理人戰爭打不了，美國必須親自上場的話，美國會動用海空軍而盡量不用陸軍，因為這樣打才會讓軍人傷亡的損失最小。

于強更強調，第三條就是如果非要海空軍不行，要動用陸軍的話，美國要看對手是誰。美國遇到兩種對手是非常謹慎，其一是擁有核武的國家，另一是對手是大型或是中型國家，因為美國一旦動用地面部隊，講求速戰速決，美國人很怕被拖住。

(中時新聞網)