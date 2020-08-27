NHL溫哥華加人上一輪爆冷淘汰衛冕冠軍聖路易藍調，第二輪碰上同屬太平洋分區的維加斯黃金騎士，目前雙方各拿1勝不分軒輊。本週五(8/28)上午9點45分，雙方將進行系列賽第三戰，屢屢扮演攔路虎的加人，能讓黃金騎士嚐到本季季後賽的首次連敗嗎?

系列賽第一戰，黃金騎士前鋒群給予加人防守極大的威脅，全場送出39次射正，攻進5球，防守端則看門將雷納(Robin Lehner)表演，擋下加人26次射正，一球未失，演出個人季後賽第二場完封，攻守表現都較突出的黃金騎士，以5比0搶下系列賽首勝。系列賽第二戰，加人首節就用強勢進攻做出回應，第二組前鋒霍瓦特(Bo Horvat)及托菲利(Tyler Toffoli)聯手打進2球，上一戰表現低迷的派特森(Elias Pettersson)也貢獻1進球、2助攻，火力全開的加人以5比2扳回一城。加人雖贏下第二戰，但全場讓黃金騎士有40次射正，前兩戰黃金騎士合計79次有效射門，加人後防顯然有不小漏洞，多虧門將馬克斯特羅姆(Jacob Markstrom)第二戰的超水準表現，加人才得以追平系列賽戰局。

從前兩戰的數據觀察，黃金騎士進攻仍深具底蘊，但加人第一及第二組的火力凶猛，前兩輪荒野與藍調都已變成桿下亡魂，第二戰也證明有能力突破雷納的天羅地網，因此預期第三戰將呈現兩邊互轟的得分戰，要衝破大5.5應不成問題。而黃金騎士這批球員季後賽歷練多，連兩場遭到加人擊潰的機會不大，考量加人本季季後賽讓分玩法過盤率高達75%，建議保守投注加人受讓。

(中時新聞網)