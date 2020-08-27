面板大廠群創（3481）、友達（2409）周四雙雙開高走高大漲，無畏解放軍向南海發射導彈利空，也無畏大盤再度攻向萬三關卡的前波大套區，該兩股雙雙爆出大量，尤其群創盤中一度攻抵漲停板，迄午盤12：59的成交量已達102萬張，友達雖也爆出逾44萬張巨量，但成交量還未及群創一半。

群創目前屬低價族群，市價未及10元，但每股的淨值，迄今年上半年止，卻仍達22.75元，股價淨值比實在偏低，主要反映面板產業似逐漸向夕陽進逼，不過，年初以來的新冠肺炎疫情，正悄然改變這個趨勢，因為，未來遠距視訊或在家辦公將成主流，為避險人傳人的各種傳染病侵襲，面板雙虎肧約而同認定，未來的宅經濟將成新常態。

這狀況使筆電的需求正快速向上升溫，據友達總經理柯富仁指出，今年以來的筆電需求相當強勁，目前第四季的訂單的能見度，看起來都不是問題，但筆電需求的相關零組件的供應多呈缺貨窘境，因此，公司高層確保零組件庫存穩定，現下見供應商的時間，比客戶還多。

群創方面，據法人評估，下半年營運也將是季季走高榮景。顯示雙虎今爆巨量，由價先量行觀察，轉機契機不宜看淡。只是群創極短線爆出天量，打開天窗說亮話，就是有人暗中提供籌碼在賣，唯散戶或主力的接手意願也濃厚，使該股短期多空趨勢仍備受關注。但從技術面5日、月線與季線已在低檔黃金交叉來看，該股波段震盪趨堅格局，似隱然成形。

(工商 )