新冠肺炎衝擊全球經濟，但美國股市卻不斷上漲，在蘋果、特斯拉、臉書領軍下，科技類股繼續創高。一位經濟學家就警告，在眾多不確定性因素面前，美股的走勢是非常盲目的。

CNBC報導，義大利最大銀行裕信（UniCredit Bank）首席經濟學家尼爾森（Erik Nielsen）周三表示，在他擔任經濟學家30年的期間，從未見過如此巨大的不確定性環境，並直言目前的美股完全處於盲目狀態，無法對前景有多大的信心。經濟數據也支撐了他的觀點，由於勞動市場前景堪憂，美國周二公布8月消費者信心，跌到6年多新低。

前所未有的疫情大流行，讓各國實施了嚴格管制措施，全球企業都受到衝擊影響，不少公司被迫關門數月，甚至倒閉，失業率因此上升，企業面臨如何在這場危機中存活的巨大挑戰。尼爾森表示：「我們需要的是財政政策，並要有足夠的證據證明可以回到公共衛生事件前的正常水平。」

而市場正在關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周四將發表重大談話，尼爾森認為，聯準會和鮑爾已經盡力減緩目前的衝擊，惟無法完全解決問題。

(中時新聞網)