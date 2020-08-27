吃月餅抽電視！中秋佳節即將來臨，北市勞動局勞動力重建運用處為促進庇護工場中秋禮盒的買氣，推出抽獎活動，民眾只要9月1日至9月30日到北市庇護工場購買消費滿300元，就有機會把65吋液晶螢幕、掃地機器人以及空氣清淨機等多項大獎帶回家。

勞動局長陳信瑜表示，為推廣北市庇護工場中秋節禮盒及產品，推出「中秋好禮獎不完」活動，自9月1日起至9月30日止，於北市任何1家庇護工場消費，凡滿300元即能擁有抽獎的資格。

北市庇護工場推出中秋禮盒，民眾只要9月在庇護工場消費滿300元，就有機會抽中65吋液晶螢幕等大獎。（張穎齊攝）

陳信瑜說，只要上網登錄發票號碼及個人資料，就有機會把65吋液晶螢幕、掃地機器人、空氣清淨機及北市庇護工場消費券等好禮帶回家，歡迎市民一起支持訂購。活動現場，副市長蔡炳坤更豪氣喊出要買下30個禮盒，藉此促進買氣。

重建處表示，庇護工場也推出多樣中秋節禮盒及產品，包括特色月餅禮盒、精選耳掛咖啡包、多樣手工餅乾、手工皂等；此外也有「服務類庇護工場」，包含居家清潔服務、洗衣服務、洗車打蠟等等，更有印刷類服務、玻璃琉璃飾品類、手工皂、3C產品類等，希望能夠藉由抽獎活動促進民眾消費的意願，也讓社會大眾了解庇護工場的商品或服務。

陳信瑜補充說明，庇護工場在各行政區大街小巷及捷運站附近，商品、服務種類多樣化，舉凡食衣住行休閒都包含在內，歡迎民眾到庇護工場走走。

(中時 )