行政院長蘇貞昌今（27）日在行政院會聽取行政院科技會報辦公室「生醫產業創新推動方案成果」報告後，請相關部會持續以「精準健康」為主軸超前布局、朝全齡健康願景發展，使台灣成為國際級生醫創新研發樞紐、全球精準健康的領航者。

蘇貞昌表示，「生醫產業創新推動方案」是5加2產業創新計畫之一，也是總統蔡英文揭示的6大核心戰略產業之一。在相關部會協力推動下，無論在資料庫整合、人才與新創團隊培育，以及新藥新醫材取得國際上市許可等都有具體成果，整體營業額逐年成長。

而國家生技研究園區2018年開幕，去年台大醫院新竹分院營運、南科智慧生醫旗艦館啟用。新竹生醫園區第二生技大樓提前在4月完工，並已核准26家廠商，進駐超過8成。今年再核定35億元興建第三生技大樓，盼讓生技產業持續深耕，帶動就業與經濟發展。

蘇貞昌強調，面對今年新冠肺炎疫情，台灣生醫產業累積的經驗與能量，使防疫成績受國際肯定、讓外人羨慕，成功展現台灣生醫實力。台灣有能力製造檢驗試劑、開發治療藥物或候選疫苗等，是整個團隊共同努力的成果。

蘇貞昌請相關部會在5加2產業創新基礎下，以「精準健康」主軸超前布局，將創新產業形成跨領域融合，運用大數據平台強化鏈結國際，結合生技－資通訊利基，朝涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的全齡健康願景發展。

科技辦表示，「生醫產業創新推動方案」自2017年起透過完善生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源及推動特色重點產業等4大主軸推動產業創新，未來將以「精準健康」為主軸超前布局，架構蔡英文總統提示的台灣核心戰略產業，接軌增進全民健康福祉。

(時報資訊)