歐洲女子冠軍聯賽是歐洲女子足球俱樂部賽事的最高榮譽，地位等同於男子的歐洲冠軍聯賽。甫落幕的男子歐冠決賽，由德國拜仁慕尼黑與法國巴黎聖日耳曼交鋒，結果拜仁1：0小勝，第6度高舉金盃。無獨有偶，女子歐冠決賽同樣上演德法大戰，由德國最強女足沃夫斯堡，迎戰女子歐冠4連霸的法國天后奧林匹克里昂。沃夫斯堡在準決賽以1：0力挫巴塞隆納女足、里昂也以同樣比數，淘汰近年在法甲步步進逼的巴黎聖日耳曼女足。

德國女子甲級聯賽在1990年開打至今，戰績最佳的球隊是法蘭克福，但沃夫斯堡在2011-12賽季強勢崛起取而代之，雖然該年度不敵聯賽4連霸的波茨坦渦輪屈居亞軍，但已經宣告了沃夫斯堡女足時代的來臨。2012-13賽季，沃夫斯堡在女子歐冠決賽，以1：0氣走2連霸的里昂，首度登頂歐洲后冠，同年也首次在德女甲封后，加上女子德國盃，沃夫斯堡繼法蘭克福後成為第二支德國女足「三冠王」隊伍。更有意思的是，拜仁慕尼黑在2012-13賽季也囊括了男子足球的「三冠王」，這是歐洲足球史上首次由同一個國家的男、女子球隊雙雙締造「三冠王」的紀錄。

沃夫斯堡在2013-14賽季衛冕德女甲和女子歐冠兩項錦標，是首支在女子歐冠成功衛冕的德國球隊，雖然接下來兩個賽季在德女甲都不敵拜仁慕尼黑而屈居亞軍，但最近4個賽季再度力壓拜仁，追平波茨坦渦輪寫下的德女甲聯賽4連霸紀錄。

沃夫斯堡陣中擁有德國女子國家隊現役隊長亞歷珊德拉.波普(Alexandra Popp)和經驗豐富的後衛絲文亞.胡特(Svenja Huth)，波普是場上多面手，可踢後衛、中場和前鋒多個位置，53個國家隊進球是德國隊現役最多，史上排名第5。除了這兩名德國國腳外，更不能忽略的是丹麥進攻核心佩妮萊.哈德(Pernille Harder)，她在2013和17年兩屆女子歐國盃幫助丹麥打進4強和決賽，2018年被歐洲足聯選為年度最佳球員，在國際足總金球獎上則以6分的些微差距輸給里昂的挪威射手愛達.海格伯格(Ada Hegerberg)。

海格伯格與哈德可謂一時瑜亮，挪威女足一直是歐洲強權，與德國、瑞典鼎足而立，但近年來其他各國急起直追，包括荷蘭、丹麥和英格蘭都有不錯的表現。海格伯格與哈德都是球隊中的頭號射手，海格伯格效力里昂6年，每年的聯賽進球數都在20球以上(除了本季因疫情關係提早結束，但13輪仍進了14球)，她的場中進球數達到1.2個，是里昂在女子歐冠4連霸的主力之一。

里昂陣容豪華冠絕歐洲，可說「盡收天下兵器」，除了海格伯格，還有世界盃冠軍成員日本隊長熊谷紗希；集U20世界盃、女子歐國盃和奧運金牌於一身的德國中場馬洛桑(Dzsenifer Marozsán)；防守表現穩健的前英格蘭隊長布朗茨(Lucy Bronze)；2017年女子歐國盃冠軍的荷蘭國腳范德沙登(Shanice van de Sanden)；重返里昂的法國隊長阿曼迪娜.亨利(Amandine Henry)等。里昂雄霸法國女子甲級聯賽，已經寫下14連霸的輝煌紀錄，女子歐冠4連霸和6座歐冠，更是其他球隊望塵莫及，在女足的地位堪比男足的西班牙「無敵艦隊」皇家馬德里。

毫無疑問，這場決賽就是當今世上最強的兩支女足隊的較量，而且是在歐洲之巔的第4次對決，前文提到，沃夫斯堡在2013年首次登頂歐冠就是擊敗里昂，但2016年決賽與里昂踢成1：1平手，在PK戰飲恨；2018年決賽兩隊第3度遭遇，雙方90分鐘戰成0：0，沃夫斯堡在加時賽率先進球，但氣力放盡下被里昂連進4球落敗。兩隊實力可說在伯仲之間，晉級過程雙方也是一路豪邁挺進，4強則是穩紮穩打拿下可敬的對手，估計本場決賽仍會和兩隊前兩次交手一般，彼此都小心謹慎，90分鐘未必能分出高下，小分(2.5球)較佳。

(中時新聞網)