日本女星佐佐木希近日在節目《24小時電視 愛心救地球》中顛覆以往女神形象，不惜搞笑、扮醜博得觀眾哈哈大笑，但看在粉絲眼裡卻十分不捨；日本媒體則透露，一向優雅的佐佐木西願意如此犧牲形象，全都是為了拯救「腥夫」渡部建的事業。

被網友封為「雜誌女神」的佐佐木希，出道時便憑著甜美、精緻的臉蛋與勻稱白皙的好身材登上少女雜誌《PINKY》封面，加上她清新的氣質很快便受到關注，成為時尚雜誌《non-no》的御用模特兒後便逐漸打開知名度，不但在2010年時登上美國電影網站「TC Candler」舉辦的「百大美人」排行榜，還被譽為「美國人最喜歡的日本第一純情美少女」，成為各大品牌爭相合作的對象，即使2017年宣布與日本搞笑藝人渡部建結婚並生下一個兒子，人氣始終不減。

不過，這段幸福婚姻只維持短短3年，便在今年6月爆出渡部建出軌多名女性，讓他形象重挫事業全面停擺，佐佐木希則是在第一時間在IG上以全白照代腥夫向大眾道歉並選擇原諒丈夫，令外界相當心疼。

在 Instagram 查看這則貼文 佐々木希（@nozomisasaki_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 23 日 下午 7:59 張貼

而她為了保全家庭先為雜誌脫去外衣穿上絲質睡衣挑戰尺度，近日更拋開「女神」人設，登上一年一度的日本搞笑節目《24小時電視 愛心救地球》張大嘴巴搞笑、扮醜完全顛覆以往形象，讓觀眾相當驚訝。而據電視台相關人員透露「如果不是為了幫助渡部建她是不會參加這個節目的」；另外，也有一位圈內人表示她還曾與相關人士求助，希望電視台能再給渡部建機會。消息一出令粉絲們相當搖頭直呼「太傻了」。

(中時新聞網)