今(27)日白天至明(28日)清晨台灣附近西南風持續偏強，南部及中部地區今日雨勢仍然明顯，氣象局稍早針對台北市、新北市、基隆市、台南市、高雄市等18縣市發布豪大雨特報，提醒民眾多加留意。

受西南風影響及對流雲系發展旺盛影響，氣象局稍早於13時針對18縣市發布豪大雨特報，台北市、新北市、基隆市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率；宜蘭、彰化以南至嘉義地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

由於短時強降雨機率高，且降雨範圍有移向南部山區之趨勢，預計中南部局部地區有達短時大雨或豪雨的機率。今天午後澎湖、金門、北部、東北部、 東南部地區及馬祖則須注意短時大雨，花蓮地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

另外水利署稍早針對台北市士林區發布二級淹水警戒，提醒民眾多加留意。

(中時 )