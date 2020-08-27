本週美國職棒賽事有不少同區內戰，達人看好週五國聯西區傳統戲碼道奇交手巨人能開出大分，並串關當天運彩開售的單場紅人對釀酒人，也是開出大分，力拼過盤賺獎金！

道奇巨人週五賽事是系列賽第三戰，表定先發投手布勒與韋伯自責分率都還不錯，但與一、二戰的柯蕭、巫瑞亞斯、古托等強投相比，球威稍微略遜一籌。兩隊打者在更熟悉對陣節奏後，輪值排序較後的他們壓制力又不若前述幾位王牌，比賽內容自然可能演變成打擊戰。

月初才進行完的本季兩隊首次系列賽結果，就有兩場賽事兩隊均合力攻下9分，在美職大小盤口均值8.5以上。其實去年爭冠失利的道奇本就火力強大，目前以59轟、163打點獨佔兩大攻擊數據鰲頭；而今年巨人迄今也一改過去貧打形象，在團隊打點令人驚豔的斬獲144分名列第三，兩支攻擊型球隊正面遭遇，投手再強都得上緊發條嚴陣以待。

「巨人X釀酒人」兩支主隊過盤

同日運彩單場也恰為國聯中區內戰，釀酒人預定先發林伯倫自責分率6.65實屬不優，紅人推出的米樂更是慘烈地9.72…因此大力推薦將這兩場賽事串關「大分」。當然，喜歡玩勝負的朋友，我們也有牌支可供選擇：系列賽前兩戰道奇投手頗為強勢，第三戰反而韋伯數據較佳，因此西區這場主推巨人不讓分勝；中區對雖然紅人客場戰績佳，但三連敗的米樂若不改爆分內容恐難開胡，不讓分玩法推薦「巨人X釀酒人」兩支主隊過盤。

(中時新聞網)