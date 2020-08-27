針對大陸在南海的進逼，菲律賓外交部長陸辛26日接受菲國最大電視網「ABS-CBN」晨間節目專訪時表示，菲國不會停止在南海的偵查。

大陸近期在南海動作頻頻，針對北京進逼，菲律賓總統杜特蒂先前坦言沒有武器開戰，菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）昨（26）日也表示，如果大陸真的攻擊菲律賓軍艦，菲國將援引和美國的國防協議求助華府，這也是杜特蒂政府首度宣布將求助美國對抗中國。

香港《南華早報》報導，陸辛昨日接受菲國最大電視網「ABS-CBN」晨間節目專訪時表示，如果大陸在南海攻擊菲國軍艦，菲國將會尋求美國協助。他說，儘管北京方面持續呼籲停止所謂的「非法挑釁」，菲律賓將持續進行在南海的空中巡邏。

他說，如果南海發生超過進逼以外的事，甚至是攻擊一艘菲律賓軍艦，「意味著我可以致電華府。」當被問及在何種情況下馬尼拉將尋求美國協助時，陸辛拒絕透露細節。

報導指出，這是杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政以來，他的政府首度公開宣布，在南海問題上尋求美國協助。

北京提出「九段線」主張宣稱在南海的主權，此舉遭到我國、馬來西亞、菲律賓、越南、汶萊等反對。2016年，海牙的常設仲裁法院也裁決「九段線」在國際法下沒有效力、沒有根據。

7月中旬，美國首度否認中國在南海的「九段線」主張，本月稍早，陸辛也和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通電話，他說美國將支持那些相信北京違反他們主張的國家。蓬佩奧先前也曾和東南亞國協10國外長召開會議，宣布將支持東南亞國家，並且希望進一步展開和菲律賓的海上合作。

近幾個月來，馬尼拉對北京在南海領土糾紛問題上的回應已愈趨強硬，匿名菲律賓高級官員表示，此舉是在向北京傳達明確訊息，一旦菲律賓軍艦被攻擊，或是菲國的海上軍事力量被占領，馬尼拉將會援引菲美共同防禦條約（Mutual Defense Treaty）。

該名官員表示，這是菲國調整外交政策的一部分，以確保及維護國家主權，不過他也強調，馬尼拉的中心目標仍不變，就是要維持和中國之間的友善及合作關係，但同時也對涉及菲律賓主權的事件有所回擊。

針對陸辛的發言，菲律賓亞太進步交流機構（Asia Pacific Pathways to Progress Inc.）研究員羅本南（Aaron Jed Rabena）分析，北京可能將此視為菲美延續戰略聯盟的訊號，他提到，2019年蓬佩奧訪問菲律賓時，就已經表示如果北京攻擊菲律賓在南海的軍隊、軍艦或是軍機，美菲共同防禦條約將會啟動。他強調，菲律賓現在對於守護國家主權與利益的立場已愈趨明確，並且感覺到必須回應陸方的行動。

杜特蒂曾在7月的國情咨文演說中向全國民眾坦承，菲律賓沒有能力在南海對抗大陸的進逼，強調對方有武器，但是菲律賓沒有，他承擔不起開戰。

(中時新聞網)