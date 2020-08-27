【現場直播】北流正式開幕! 蔡柯蘇同台成焦點｜2020.8.27

台北流行音樂中心北基地表演廳受新冠肺炎疫情影響，8月22日舉行滿載壓力測試後，預計9月5日正式開幕；今日進行開幕儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與台北市長柯文哲一同出席，三位將如何互動成為本次活動的焦點。

(中時新聞網)

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