直播》台北流行音樂中心開幕！蔡、柯、蘇同台成焦點 13:442020/08/27 中時新聞網 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文(左)、台北市長柯文哲(中)、行政院長蘇貞昌(右) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】北流正式開幕! 蔡柯蘇同台成焦點｜2020.8.27 台北流行音樂中心北基地表演廳受新冠肺炎疫情影響，8月22日舉行滿載壓力測試後，預計9月5日正式開幕；今日進行開幕儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與台北市長柯文哲一同出席，三位將如何互動成為本次活動的焦點。 (中時新聞網) #台北流行音樂中心 #開幕 #成焦點 #北基地 #表演廳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新加坡國民湯品持續展店 台北101美食街正式開幕 18:552020/08/26 消費 屏東獨立音樂季 周末盛大登場 04:102020/08/26 產業．科技 《台北股市》盤中焦點股：榮成、中裕、帆宣、弘塑、醣聯、陽明 10:172020/08/26 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、中鴻、金寶、中裕、群創、中櫃 10:002020/08/27 財經 六福萬怡阿根廷探戈音樂會9／5日起登場 19:472020/08/26 生活 《造紙股》營運苦盡甘來 榮成、寶隆同歡 10:172020/08/26 財經 新聞透視》順時中逆時中 結局大不同 04:102020/08/27 生活新聞 金鐘55完整入圍名單！許光漢、張孝全爭視帝 柯佳嬿、楊謹華搶后 13:502020/08/26 娛樂 音樂季回歸墾丁 周末大灣登場 04:102020/08/27 地方新聞 北台鮮果沁涼上市集 農產品豐富 04:102020/08/27 財經要聞 政治熱門新聞 韓國瑜不在高雄就變了？一張淹水圖韓粉全驚呆 高市府回應了 - 政治 影》高雄淹大水 60秒震撼影片曝光 在地人喊5字 - 政治 台海開戰台灣能守多久？前空軍教官：「1情況」恐撐不了兩天 - 政治 大雨成災處處慘況 韓粉哭了：現在才知沒韓國瑜高雄失去甚麼 - 政治 高雄淹水引韓國瑜「清水溝」政績爭論 陳其邁神色微變畫面曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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