以台菜起家並有多品牌多業態的欣葉集團今年有「自己家的月餅」了，欣葉集團去（2019）年投資喜福緣食品後經營觸角向糕餅烘焙領域延伸，今年為搶秋節商機推出三款中秋禮盒，其中台式酥皮月餅「巧月禮盒」，餅皮輕薄香酥、內餡滋味香醇，分別以香菇菜脯、咖哩、棗泥松子入餡作出酥皮月餅，每盒等共9入、580元，即使蛋奶素亦絲毫不減其風味，採高雅時尚的湖水綠燙金禮盒包裝，標榜價位親民好入手。

除了月餅外，同樣由喜福緣食品出品的高纖穀物，也與欣葉台灣區總代理的JUSNOVA諾華世野生藍莓汁組成「緣月禮盒」，綜合堅果與上等高纖穀物，搭配製作過程中不加糖、水、防腐劑及其他添加劑的藍莓汁，天然且符合現代人追求健康生活的需求，同時推出的「野生藍莓汁禮盒」，2瓶藍莓汁；三款禮盒即日起至10月1日，於旗下欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、日本料理、咖哩匠、呷哺呷哺、唐點小聚、金爸爸馬來西亞風味、蟹舞手抓海鮮等餐廳販售，9/15前均另享早鳥優惠價。

2019正式投資喜福緣食品的欣葉，跨足糕餅後在中秋點心上有了更多的變化，也讓糕餅有了更令人驚喜的風味；『巧月禮盒』有香菇菜脯、咖哩、棗泥松子等口味，外裹層層酥皮手工繁複，嚐來細緻風味佳；傳統的餅搭配現代感十足的湖水綠色彩禮盒，讓人聯想到茗茶喫餅的雅趣，不加防腐劑又新鮮美味。

同樣由喜福緣食品製作的活力穀物，與加拿大進口的野生藍莓汁，都訴求力滿點的健康取向，鮮明的特色與好口感，不僅帶來豐富迷人的餐飲體驗，也成為中秋市場中少見符合商務、全家庭客層的送禮好選擇。

(工商 )