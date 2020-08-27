昨晚美股那斯達克指數再創新高，主要由尖牙股帶動，臉書（FB）漲8.22％、網飛（Netflix）漲11.61％、特斯拉（Tesla）漲6.42％，帶動尖牙股指數NYSE FANG+指數漲3.8％，刷新歷史新高，國內唯一追蹤尖牙股指數的統一FANG+（00757）ETF，今（27）日漲破40元，最高衝上40.69元，這檔ETF上市僅1年半，股價就翻倍。

統一FANG+於2018年11月28日成立時價格訂為20元，目前價格已翻倍。統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，昨晚臉書、網飛與特斯拉飆漲，主要是至少有三家以上的華爾街分析師，不約而同出具新報告，看好這三家企業的營運展望將會比原先預期更好，調升其目標價，刺激股價飆漲。

他進一步分析，目前市場資金仍是相當充沛，再加上股市氛圍樂觀，只要有一點利多消息，就會刺激相關個股股價上漲，美股走勢正面，尤其是獲利展望佳的創新類型科技股。短線上，主要觀察市場情緒，只要氣氛持續樂觀，不需預設高點。

(工商 )