鍾欣凌27日錄曾國城、巴鈺主持的衛視中文台《一袋女王》，曾國城、巴鈺以該節目入圍綜藝節目主持人獎，鍾欣凌也與郭彥均以《超級總動員》入圍兒童少年節目主持人獎。巴鈺笑稱自己當時在家裡追劇，「很開心我們可以被肯定，一直以來，整個團隊都是很認真在做節目，心裡期望可以入圍，被更多人看見，當下除了開心，也是誠惶誠恐，因為表示我們被更多人看見。」連Tizzy Bac鼓手老公林前源都誇：「寶貝妳真的很棒！」並在臉書跟親友分享喜訊。

巴鈺甜甜地說：「老公叫我寶貝，他很支持我做的事情。」連續入圍2年，她覺得今年心情更平靜，但有種使命感，「雖然今年金鐘主題是對手，但我心裡認為我們是隊友，加上又有疫情，今年真的充滿挑戰，所以更覺得我們是隊友」。她很開心能跟郭彥均、夢多、浩子、蔡昌憲、林美秀、Lulu等好友一起入圍，「夢多入圍我比自己還開心，他真的用生命去做」。她喊話要積極健身，期待紅毯上有美麗肌肉線條。

鍾欣凌分享入圍心情。（衛視中文台提供）

而鍾欣凌當下得知入圍當下，正在跟女兒的家教老師在餐廳碰面，除了很多簡訊聲，還接到郭彥均來電，「想說好難得，是要借錢嗎？結果他瘋狂大哭，我本來還沒有感覺，聽到他哭我也鼻酸，直接在餐廳尖叫，連女兒的同學媽媽都來拍拍我，應該是要我克制一下」。她表示《超級總動員》做了6、7年，製作單位一直很認真，工作人員超辛苦，甚至還在入圍公布前天特地去拜土地公，「如果上台一定幫他徵婚」！

鍾欣凌誇郭彥均是很好的夥伴，「他幫我很大的忙，是一個很有肩膀的男人，經常說『沒關係交給我』，雖然他偶爾記錯內容講錯話，但『交給我』3字讓人覺得很放心」。她笑稱跟郭彥均不是典型的兒少節目主持方式，感謝評審接地氣，能夠看到他們。

(中時 )