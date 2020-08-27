新竹房市熱絡，因此衍生亂象及購屋糾紛，新竹縣政府消保官靳邦忠近日接獲民眾檢舉，有代銷要求賞屋就先收10至20萬定金，且退訂則沒收，訂金單據是以建案為名蓋章，而非建商公司印章，有違法之虞，靳邦忠以約談建商、代銷限期改善，若未改善，則將依件數加倍罰款。

靳邦忠表示，遭民眾檢舉的建案位於竹北市，且展售中心離基地位址有段距離，代銷以「今天不簽、下周業主要調漲」、「先簽先占位」方式慫恿消費者訂購，並支付10萬至20萬元不等訂金，才讓消費者帶回空白契約書審閱。

新竹縣政府消保官靳邦忠指出，新竹某建案建商、代銷以話術慫恿消費者付10萬至20萬訂金，且訂單上用印等事項有違法之虞。（莊旻靜翻攝）

靳邦忠會同主管機關深入訪查後發現，消費者所簽的訂金單上，建商、代銷竟以建案名稱為印，並於主契約中載明「賣方銷售人員並無以先付訂金，始得將契約攜回審閱等情事」企圖規避相關法規，且購屋保留尾款一律為2萬元，而非總價的5％，消費者毫無磋商空間。

靳邦忠日前通知代銷公司、建商到縣府陳述，建商除了否認沒收訂金部分，均承認上述狀況，靳邦忠也給予限期改善時間，若再有違失，則將以訂金3倍重罰。新竹縣政府地政處長魏嘉憲指出，審閱目的是避免消費者被話術吸引而輕率做決定。靳邦忠也提醒，消費者購屋在簽訂定型化契約時，是有磋商空間，勿放棄自身權益。

依據消保法預售屋定型化契約應記載及不得記載事項，訂定企業應予消費者5天以上審閱期，主管機關也可隨時查核企業使用定型化契約單的狀況；靳邦忠也提醒，此案針對消費者個案處理，若建商、代銷持續違約，將移送公平會裁處。

(中時 )