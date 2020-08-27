2019年底無預警爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情，讓全球至今都仍舊籠罩在陰霾之下，上百支研發中疫苗的突破，可謂是疫情下人們尋求的曙光。然而面對持續擴散的疫情，應該如何防堵，透過蘋果（Apple）釋出不久的iOS 13.7 測試版（beta）、iPadOS 13.7 beta，可以略窺一二。

為了進一步追蹤疫情散播的情況，並有效防堵，Google以及蘋果在5月份發起合作，共同開發iOS與Android可共通的新冠肺炎（COVID-19）接觸史追蹤技術。這個計畫分為兩階段，第一階段是釋出API（應用程式介面），若安裝了導入此API的應用程式，便可加入追蹤計畫；第二階段則是蘋果和 Google 會在底層平台納入此功能，讓使用者不需要額外安裝App也可以加入疫情追蹤計畫。蘋果說明，第二階段的做法是比 API 更強大的解決方案，可讓更多選擇加入的個人參與其中。而iOS 13.7 beta、iPadOS 13.7 beta 中已被發現，存在這項功能。

簡單來說，蘋果與Google合作的第一階段計畫，使用者需要額外下載支援特定API的應用程式，推行時面臨兩大攔阻，包含公衛機構、開發者是否願意導入，第二則是人們還需要額外下載App。而蘋果與Google合作計畫的第二階段，則是進一步移除了上述的兩大影響因素，直接將疫情暴露通知的功能加入在系統之中，當然為了隱私還有個人資料保護等層面，蘋果在iOS 13.7 beta 中仍保留用戶自行啟用該通知的權限，而沒有預設啟用。

蘋果在系統更新日誌中指出，雖然iOS 13.7 beta當中直接納入的病毒暴露通知的選項，讓使用者不需要額外下載應用程式。但是整個追蹤系統是否可用，仍要看當地的公衛機構是否支持這項服務。

蘋果將此功能納入在iOS 13.7之中有一大好處，根據Apple developer網站的資訊，整體iOS用戶中有81％運行iOS 13、在近四年發售的iPhone中，滲透率更達92%。換句話說，使用者不需要等到秋季（或更晚）iOS 14、iPadOS 14推出，才能在系統中直接支援新冠肺炎病毒暴露通知，而能更早一步受這項計畫的保護。

目前新冠肺炎疫情尚未止歇，根據微軟新冠病毒肺癌追蹤網站顯示的資料，累積至目前為止全球確診人數超過2400萬，扣除治癒者後，現有確診者仍超過750萬人。且在部分開放民眾正常活動的國家與地區，例如南韓、日本、美國等地，疫情仍舊相當嚴峻。為成功遏止疫情，當前共有174支疫苗正在研發中，已進入大規模人體實驗（也就是臨床試驗最後的第三階段）的疫苗則有7支（已獲批准用於人體的疫苗有一支是由俄羅斯研發，但跳過了第三階段人體試驗）。

(科技)