由於近2年交通事故不減反增，很多發生在路口，交通部與警政署日前共同宣布，將於下個月起實施全國路口安全大執法。交通部長林佳龍今日再次於臉書提醒，9月1日起，路口安全大執法，未停讓行人最高罰3600元。

近年行人車禍死亡人數攀升，去年達到458人，交叉路口行人事故為209人。事故肇因以「車輛未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」，及「行人未依規定行走行穿線、地下道、天橋而穿越道路」為前三肇因。

林佳龍說，最近這幾個月發生數起令人遺憾的交通事故，都是車輛未停讓行人通過造成。強化行人優先的觀念，刻不容緩。除了全面檢討易肇事路口標誌標線、從法規面修正導入友善行人設計，也跟內政部長徐國勇討論決議，9月1日起，鎖定汽機車未停讓行人的違規大執法，提醒駕駛朋友留意。

林佳龍說，下了車，每個人都是行人，都會期盼更安全的用路環境；提醒駕駛朋友，通過路口務必「擺頭」確認有無行人，停讓行人優先行。行人通過路口也請加快腳步，千萬別當低頭族。

(中時 )