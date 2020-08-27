都發局長黃文彬強調，市府正積極邀標以利工程順利發包興建。（陳世宗攝）

台中市政府預定2022要完成社會住宅5008戶的計劃。市議員陳淑華等指出，審計處108年度決算審核報告中，發現有六處高達1640戶的社會住宅，因流標延後發包，勢必造成市民房價的壓力擴大。市府都發局長黃文彬強調，正積極邀標以利順利發包興建。

陳淑華、謝明源指出，今年第一季台中市房價所得比一舉突破2位數，達10.01倍；台中市貸款負擔率亦達40.99％同樣創紀錄；日益攀高的房價會帶給一般民眾生活巨大壓力，房價會壓縮市民所有房屋面積及其所得使用情況，貧富差距在市民認知中越來越大。

陳淑華說，台中市豪宅越蓋越多，房價所得比首度突破10倍，讓市民望屋興嘆，也讓市民為能有一住房而壓力漸增；市民對社會住宅需求越來越大，只求有安身立命之所在。現在台中市社會住宅卻不斷流標，無法順利進行興建工程，恐怕無法在2022年順利達到5008戶目標。

黃文彬表示，目前豐原安康段一期、大里光正段一期、太平育賢段一期及南屯精科好宅共891戶已完工。北屯區北屯段220戶、同榮段560戶、梧棲區三民段300戶、太平區育賢段二期420戶、東區尚武段800戶、豐原安康段二期500戶、南屯建功段177戶、東區東勢子段100戶，共3077戶興建中。

黃文彬指出，另西屯惠來厝段400戶、太平區永億段160戶、太平區育賢段三期250戶、大里區光正段二期230戶，共1040戶正在調整準備及發包階段。

黃文彬說，近期人力市場缺工情形日趨嚴重，且受新冠肺炎疫情影響甚鉅，今年度部分國家地區有停工、怠工情況，若材料設備或半成品使用進口品，備料時程無法掌控，工期影響風險甚高，市府考量調整工期，提高廠商投標意願；因應市場價格機制等，市府正積極邀標以利順利發包興建。

(中時 )