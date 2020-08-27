丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，外型嬌小可愛，有著招牌娃娃音，還有生意頭腦，她在台灣經營飲料店有成，便擴店到海外，從菲律賓、馬來西亞、日本和大陸等都有分店。尤其日本人很買單台灣手搖飲，曾經創下單日百萬日幣（約台幣30萬）的營業額，讓她驚訝連連。

丫頭在節目《單身行不行》分享創業經驗，她自述從小家境清貧，所以很重視開源節流，為了賺更多錢，她決定踏入創業的領域，由於發現做生意的有趣之處，4年之內陸續發展7個副業，像是酒吧、飲料店、美體中心、餐廳等，每個都經營得有聲有色，以今年32歲的丫頭來說，能有這番成績，實屬不容易。

不過，丫頭創業之路並非一帆風順，也有跌跤的時候。她曾透露自己不懂會計，為了經營副業，決定從零開始學起，親力親為處理報表，即便每天只能睡3、4個小時也甘之如飴，自嘲是股東最討厭的那類型老闆。台灣發展起來後，ㄚ頭轉戰海外市場，但每個國家的開店規範都不一樣，光是要一一搞懂就需要花很多心力，她曾經遇過貨櫃到海外後，被查到不符合當地法規，整批貨慘被退，這樣一來一往就損失數十萬。

事實上，丫頭除了很會賺錢，還很節儉，她曾透露每個月拿到薪水後，就會把錢分配好，扣掉基本的必要開銷後，再撥出一部分的錢儲蓄，剩下的才是能自由使用的；她之前還會在悠遊卡裡存2000元，規定自己一個月的車費、便利商店買東西等只能花這些錢，超過了就不能再儲值，不讓自己的開銷無上限。

(中時新聞網)