搶攻秋遊旅宿商機，老爺酒店集團旗下台南老爺行旅攜手台灣高鐵推出優惠促銷活動，９月１日起預訂台南老爺行旅「老爺樂遊季│秋行專案」，搭乘高鐵即享全台最低７折回饋，四人同行最高現省3,672元！專案期間廣邀旅人們拍照打卡分享自己喜歡的台灣色，立即再贈獨家「爺友券」300元住宿補助讓客人一路暢玩到明年。

台南老爺行旅聰明秋遊提案「老爺樂遊季│秋行專案」，9月至10月期間分別推出含早餐、不含早餐的超彈性選擇，雙人房2,900元起、家庭房5,300元起，再享全台獨家高鐵7折優惠，若以四人同行自南港出發來回計算， 交通費立即現省3,672元，讓旅人能夠依照喜好及預算，輕鬆就能來趟「省」有感的府城假期，荷包守好、味蕾更是兼顧到，專案再加碼贈送老爺級冠軍美味「佐醬禮盒」，讓府城的美味一路延續到家，輕鬆端出媲美主廚的創意大餐。!

國旅振興補助只到十月底，搶券運氣又不如人嗎？台南老爺行旅搶先加碼推出適用到明年的「爺友券」，凡於10月底前參加「我的色水島主張─專屬手勢打卡活動」，並於個人FB或IG公開分享你喜歡的台灣顏色，同步私訊至台南老爺行旅粉絲團，立馬享贈一組價值300元的住宿優惠代碼，即可於2020年11月1日起至2021年6月30日平日(週一至週四)時段於指定專案折抵使用，動動手即享優惠補助。

(工商 )