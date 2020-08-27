士林區中山北路與福林路交叉口，有積水情形，水深約30公分。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

受到西南風影響及對流雲系統發展旺盛，中央氣象局已針對台北市發布豪雨特報，北市士林、北投、文山區目前都有對流系統發展移入，預估時雨量可達40毫米，水利署並已發布士林區一級警戒、中山區二級警戒，北市府提醒民眾多加注意。

北市消防局通報，士林區中山北路與福林路交叉口，有積水情形，水深約30公分，目前現場已畫設警戒線，開車的民眾如行經該路段時請慢速駕駛，小心路況。

(中時 )