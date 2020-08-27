北市福林路積水30公分 消防急拉警戒線 13:592020/08/27 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 士林區中山北路與福林路交叉口，有積水情形，水深約30公分。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 士林區中山北路與福林路交叉口，有積水情形，水深約30公分。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） 受到西南風影響及對流雲系統發展旺盛，中央氣象局已針對台北市發布豪雨特報，北市士林、北投、文山區目前都有對流系統發展移入，預估時雨量可達40毫米，水利署並已發布士林區一級警戒、中山區二級警戒，北市府提醒民眾多加注意。 北市消防局通報，士林區中山北路與福林路交叉口，有積水情形，水深約30公分，目前現場已畫設警戒線，開車的民眾如行經該路段時請慢速駕駛，小心路況。 (中時 ) #北市 #對流 #公分 #士林區 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市府垃圾 堆置嘉縣半片山 04:102020/08/27 地方新聞 新潤心城 小坪數全齡友善宅登場 04:102020/08/27 產業特刊 星火SPARQ擔任向陽公益大使 04:102020/08/27 投資理財 布局商辦造鎮 中悦打造北桃金融中心 04:102020/08/27 產業特刊 永安棧快閃促銷 住房2,000元有找 04:102020/08/27 產業特刊 金山甘藷季 熱鬧開跑 04:102020/08/27 產業特刊 幸福在萬里 金婚夫婦曬恩愛 04:102020/08/27 地方新聞 報社改建案 東騰界月銷逼6成 04:102020/08/27 產業特刊 豪雨狂炸 黃偉哲清晨發文示警 台南「1路、5橋全封」 06:232020/08/27 生活 萬千化身大展神蹟 韓國歐巴出家成佛度眾生 07:452020/08/27 搜奇 生活熱門新聞 「梅莎」颱風最快明天在家門口生成 路徑曝光 - 生活 「梅莎」颱風將誕生恐比巴威強 專家：路徑很接近台灣 - 生活 馬英九哪裡不對勁 朱學恒酸吐一句 網熱議：整壞了 - 生活 別以為今年颱風都很鳥 吳德榮示警：後面有一個猛的 - 時事 鄭明典一張圖示警：「梅莎」太大、太強了 恐達中颱等級 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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