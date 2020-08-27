一般民宅前頂多擺擺盆栽，或種種小花，但彰化二水這間民宅，可是種植一株高超過6層樓的百年芒果樹。(吳建輝攝)

芒果樹在房子建造前就有，因為與老樹有感情捨不得砍，蓋房子時特地閃過讓芒果樹有成長空間。(吳建輝攝)

屋主王奶奶說，因為老樹太過高大，不管是修剪還是摘果，都要出動大型吊車。(吳建輝攝)

彰化縣二水鄉員集路上，有一棵高齡305歲的芒果樹，就矗立在路旁的民宅前，高齡82歲的王姓屋主說，芒果樹在房子建造前就有，因為與老樹有感情捨不得砍，蓋房子時特地閃過讓芒果樹有成長空間，每年產果時芒果樹產出的芒果又香又甜，國內應該難找到這麼大的芒果樹了。

一般民宅前頂多擺擺盆栽，或種種小花，但彰化二水這間民宅，可是種植一株高超過6層樓的百年芒果樹，附近7、80歲的居民都表示，芒果樹在他們「小時候」就很高大了，每年芒果樹長芒果時，屋主都會與他們分享，雖然小小顆的，但是又香又甜。

屋主王奶奶說，芒果樹越老越有價值，雖然已經很老了，但每年都還會長出新芽，但太過高大了，所以不管是修剪還是摘果，都要出動大型吊車，已經變成社區的年度大事，屋主傳承好幾代，但大家都捨不得砍，因為他們深信芒果樹會為社區帶來福氣、平安、及幸福。

源泉社區協會理事長賴昭旭表示，芒果樹是地方老一輩人的甜蜜回憶，附近居民從小吃這顆芒果長大，歷經300年了仍屹立不搖，相傳當時協助建設八堡圳的林先生，也曾在此乘涼，只要有民眾或團體到源泉社區參訪，必定會帶他們來看芒果樹，就像是見證源泉的發展史，意義非凡。

(中時 )