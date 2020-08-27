臺企銀（2834）長期深耕中小企業，積極配合政府政策，協助擔保品不足的中小企業取得融資，截至7月底送保餘額達1299億元、占比達14.31％，貢獻度稱冠各金融機構，成果獲得中小企業信保基金頒發4大獎項肯定。

經濟部25日表揚善用信保機制推展中小企業融資的金融機構，此次共有15家金融機構參與。臺企銀獲經濟部評選為「2020中小企業信用保證融資業務績優金融機構」，此次獲得促進政策推動獎、直保績優獎，以及千億保專案感謝狀、送保資料介接感謝狀。

臺企銀董事長黃博怡表示，臺企銀落實「融資、投資、輔導」三位一體精神，去年首開台灣金融業先例，攜手工研院及信保基金推出「無形資產附收益型夾層融資貸款」，今年更提高每家公司申貸額度至3000萬，解決創業者創業初期資金短缺困境。

臺企銀表示，中小企業是支持台灣經濟發展的重大基石，隨著全球化與數位金融浪潮，中小企業營運面臨嶄新挑戰，透過信保基金強化企業信用、降低銀行授信風險、協助中小企業卓越成長，共創三贏局面，未來將持續擴大與中小企業信保基金合作，力挺中小企業。

(時報資訊)