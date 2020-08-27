位在頭份市蘆竹湳的蘇阿婆，女兒前後交了3任男友，分別生下3個外孫女，一句「養不起」就把孩子丟給父母，最大外孫女「小英」（化名）今年要念小一了，長期輔導協助「小英」的苗栗家扶中心，特別找到企業協助捐助新書包及文具給這些弱勢家庭孩子，領到新書包的「小英」臉上露出興奮笑容，迫不及待的要外婆帶她到新學校。

蘇阿婆扶養3個外孫女，生活過得艱苦。（謝明俊攝）

這次苗栗家扶中心一共協助了全苗栗68位家庭弱勢的小一新生，獲得新書包及文具，還有10位小朋友家貧買不起書桌，都在業成社會福利慈善事業基金會的全力資助下，小朋友們擁有新書桌、新書包和新文具。

業成基金會還贊助10張新書桌給10位貧童使用。（謝明俊攝）

世居蘆竹湳的蘇阿婆和老伴育有二子一女，兒子長大出外成家立業，收入僅足自己養家活口，蘇阿婆靠著丈夫每個月4萬元的薪水，勉強糊口。8年前，獨生女兒在外交了男友，懷孕回家生下長外孫女小英，只留下一句話「我養不起」就把小英留給父母，蘇阿婆沒有一句怨言。

小英拿到新書包非常興奮。（謝明俊攝）

離譜的是，女兒接連2年，先後認識2個不同男友，又先後生下2個女兒，依舊一句「我養不起」把2個外孫女送回家給蘇阿婆養，蘇阿婆夫婦咬牙擔下責任，日子雖然過的苦，但總要顧好3個外孫女順利長大。

陳家兄妹一起坐在新書桌前看書。（謝明俊攝）

小英今年從幼兒園畢業，要升小一，老二念小班，老么才4歲，還沒就學，前2個外孫女的幼兒園學費，都是靠家扶中心每月資助金撐下來的，這次小英要進小學，家扶中心主動幫忙準備新書包和文具，讓蘇阿婆安心不少。

68位小一新生非常感謝苗栗家扶中心和業成基金會的協助。（謝明俊攝）

同樣家計過的艱難的陳女士，獨自一人帶著2名子女，工作收入不穩定，幸好有家扶中心的扶助，讓孩子都能順利就讀幼兒園，大兒子今年要念小一了，家扶中心主動替兒子準備新書包，讓陳女士看著背著新書包的兒子欣慰不已。

(中時 )